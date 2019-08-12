В Нижнем Тагиле пожарные спасли человека из горящего дома
Сегодня, 20:08ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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12 августа в девятиэтажном доме на улице Победы в Нижнем Тагиле произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожар произошел на восьмом этаже. Спасатели эвакуировали из дома 15 человек, в том числе трое детей. Одного человека спасли при помощи специальной маски.
На месте работали три пожарные машины и шесть человек личного состава.
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