На отсутствие помощи пожаловался боец Росгвардии после травмы на учениях спецназа

Во время учений старший сержант Росгвардии травмировался во время выполения задания. Оказались повреждены обе руки, требуются дорогостоящие операции по востановлению. Отделение Росгвардии по Красноярскому краю, где служил боец, в помощи отказывает.

Со старшим сержантом Росгвардии Дмитрием Водневым почти год назад произошел несчастный случай во время высотных учений, сообщает Е1. Выполняя учебное задание на окраинах Красноярска в нежилом 5-этажном здании, он сорвался с 4-го этажа. Сотрудник спецназа ОМОН 12 метров пролетел вниз головой и приземлился на руки, раздробив кости. По словам сослуживцев, после травмирования Дмитрию не сразу была оказана медицинская помощь, с учений его привезли на базу. Спустя некоторое время была вызвана «скорая» и его увезли в больницу. Последнее, что я помню, что встал на подоконник и оттолкнулся. Очнулся на земле и понял, что упал. Я приходил в сознание несколько раз пока меня куда-то везли, потом в спортзале, в скорой. Со мной был сослуживец. Помню командира, когда меня в скорую грузили,вспоминает Дмитрий Воднев. После падения, старший сержант перенес две операции, для оплаты которых ему пришлось продать машину. На очереди третья операция, но на нее у Дмитрия и его семьи средств нет. Когда только случилась трагедия, обещаний со стороны руководства было много, что бойцу помогут, сообщают родные бойца. На самом деле силовое ведомство бросило старшего сержанта и помогать не намерено, считают они. Вся эта структура Росгвардии в какой-то степени предала меня,считает боец. Адвокат по трудовым спорам Павел Андреев объяснил Дмитрию, что сотрудники ОМОН не имеют полиса ОМС. У служащих в таком ведомстве должна быть специальная медицинская страховка. Которая и должна предусматривать страховые выплаты в случае травмирования, которые случаются во время исполнения рабочих обязанностей бойца. Адвокат Владимир Барышев в свою очередь посоветовал ознакомиться спецназовцу с выводами служебной проверки, а также заключением военно-врачебной комиссии. И если он не согласен ни с тем, ни с другим, то можно попробовать оспорить результаты в суде.

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