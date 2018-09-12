16-летняя школьница пропала без вести в Екатеринбурге

12 сентября в Екатеринбурге пропала Екатерина Маврина 2002 года рождения. В последний раз её видели в районе школы №6 в 19:00. Девушка была одета в кожаную куртку чёрного цвета, серые спортивные штаны, серая или розовая кофта, чёрные кроссовки. С собой у школьницы был портфель нежно зелёного цвета.