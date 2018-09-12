16-летняя школьница пропала без вести в Екатеринбурге

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В столице Свердловской области ищут пропавшую 16-летнюю Маврину Екатерину. Девушку в последний раз видели вечером возле городской школы №6.
Сюжеты: Екатеринбург
12 сентября в Екатеринбурге пропала Екатерина Маврина 2002 года рождения. В последний раз её видели в районе школы №6 в 19:00. Девушка была одета в кожаную куртку чёрного цвета, серые спортивные штаны, серая или розовая кофта, чёрные кроссовки. С собой у школьницы был портфель нежно зелёного цвета.
Рост Екатерины составляет 155 см., телосложение среднее, светло-русые волосы и голубые глаза, сообщает «Инцидент Екатеринбург».
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Фото: «Инцидент Екатеринбург»
Информация о местонахождении девушки просьба передавать по следующим телефонам: 8-922-633-60-06 (сестра), 8-950-74-56-302 (мама), 8-951-460-01-03 или «02».
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