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Семь торговых центров Екатеринбурга эвакуированы из-за «минирования»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Семь торговых центров Екатеринбурга эвакуированы из-за «минирования»

13 апреля, 13:13ПроисшествияФото: E1.ru
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