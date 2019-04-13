Семь торговых центров Екатеринбурга эвакуированы из-за «минирования»
13 апреля, 13:13ПроисшествияФото: E1.ru
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13 апреля в Екатеринбурге началась волна «минирований». В настоящий момент людей эвакуировали из семи крупных торговых центров, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Первым эвакуировали ТРЦ «Радуга Парк», затем ТРЦ «Глобус». Жители Екатеринбурга сообщают об эвакуации из ТЦ «Белка», «Карнавал», «Дирижабль», «Гринвич», а также магазин «Пятерочка» в «Буревестнике».
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Возле зданий работают правоохранительные органы и МЧС. Комментарий о происшествиях надзорные органы дадут позже.
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