Семь торговых центров Екатеринбурга эвакуированы из-за «минирования»

Первым эвакуировали ТРЦ «Радуга Парк», затем ТРЦ «Глобус». Жители Екатеринбурга сообщают об эвакуации из ТЦ «Белка», «Карнавал», «Дирижабль», «Гринвич», а также магазин «Пятерочка» в «Буревестнике».