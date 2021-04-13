Вандалы вырвали пульт управления освещением в Пионерском сквере Нижнего Тагила

На Вагонке в Пионерском сквере, который был открыт после реконструкции в 2019 году, неизвестные похитили пульт управления освещением спортивной площадки, сообщили ИА «Все Новости» в пресс-службе городской администрации.
Восстановлением освещения на спортплощадке, которое решено присоединить к городской системе наружного освещения, в ближайшее время займутся специалисты ООО «Горсвет-НТ».
Жаль, что случаи вандализма в новых парках и скверах повторяются, скамьи, урны, детский игровой инвентарь намеренно портят и ломают. Ремонт оборудования требует существенных затрат, что-то вообще не подлежит восстановлению,прокомментировал инцидент глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, в начале февраля посетители кладбища на Вагонке в Нижнем Тагиле пожаловались на пропавшие с памятников таблички.