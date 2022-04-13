Наладчик оборудования скончался на рабочем месте на УВЗ в Нижнем Тагиле

Тагильчанину стало плохо вечером и он потерял сознание вне зоны действия технологического оборудования. Работал сотрудник наладчиком кузнечно-прессового оборудования. Прибывшие медики скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но безрезультатно.
На предприятии создана комиссия, которая расследует обстоятельства случившегося. Семье погибшего будет оказана помощь, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе АО НПК «Уравагонзавод».
На предприятии принесли соболезнования родным и близким тагильчанина.
Напомним, в конце февраля на УВЗ на рабочем месте скончался слесарь литейного цеха. Во время осмотра оборудования ему стало плохо.