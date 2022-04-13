Наладчик оборудования скончался на рабочем месте на УВЗ в Нижнем Тагиле

58-летний наладчик оборудования умер на рабочем месте в прессовом цехе на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле 12 апреля.

Тагильчанину стало плохо вечером и он потерял сознание вне зоны действия технологического оборудования. Работал сотрудник наладчиком кузнечно-прессового оборудования. Прибывшие медики скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но безрезультатно. На предприятии создана комиссия, которая расследует обстоятельства случившегося. Семье погибшего будет оказана помощь, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе АО НПК «Уравагонзавод». На предприятии принесли соболезнования родным и близким тагильчанина. Напомним, в конце февраля на УВЗ на рабочем месте скончался слесарь литейного цеха. Во время осмотра оборудования ему стало плохо. Мужчина скончался на рабочем месте на тагильском «Уралвагонзаводе»

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