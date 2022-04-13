В Екатеринбурге ФСБ и полиция ищут сбежавшего зэка

В Екатеринбурге ФСБ и полиция ищут сбежавшего зэка
В Екатеринбурге ФСБ и полиция ищут сбежавшего зэка
Сегодня, 14:30ПроисшествияФото: pixabay.com
Прямо с опроса у следователя в Екатеринбурге сбежал мужчина, которого обвиняют в распространении наркотиков. Его ищут ФСБ, полиция. А граждан просят сообщать все, что о нем известно.

В Екатеринбурге ФСБ и полиция ищут сбежавшего из Следственного Комитета зэка. Побег он сумел совершить 12 апреля. На его поиски отправились сотрудники ФСБ и полиции, сообщает «КП-Екатеринбург».

Сбежавший - Артемий Кадочников в тот день был на допросе у следователя по особо важным делам. Его обвиняли по двум статьям о распространении наркотиков, а также в нападении на правоохранителя. Следователь отошел на обед, а когда вернулся обнаружил, что предполагаемый преступник сбежал.

Особые приметы сбежавшего: рост 190 сантиметров, худощавое телосложение, лысина, хромота, отсутствие передних зубов. Может быть одет в темно-синюю куртку, темную шапку и джинсы.

Всех тех, кто знает хоть что-то о его местоположении, просят позвонить по тел.: 8(343)358-83-38.

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