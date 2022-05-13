Двое стропальщиков в Каменске-Уральском убили случайного прохожего саперной лопаткой

Двое стропальщиков в Каменске-Уральском убили случайного прохожего саперной лопаткой
Двое стропальщиков в Каменске-Уральском убили случайного прохожего саперной лопаткой
Сегодня, 12:23ПроисшествияФото: 1MI
Два стропальщика в Каменске-Уральском убили случайного прохожего во время конфликта на улице. Орудием убийства стала саперная лопатка.

Мужчины 1993 и 1994 года рождения обвиняются в похищении человека и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью.

Инцидент произошел 29 июля 2021 года. Обвиняемые в тот день были нетрезвыми. Они праздновали день рождения одного из них во дворе на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском. Там же они встретили мужчину 1989 года рождения. С ним они ранее знакомы не были, но в какой-то момент между мужчинами началась ссора.

Обвиняемые избили мужчину и запихнули в багажник «ВАЗ-2114».После этого они отправились в лесополосу в районе 113 километра автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. Там избиение продолжилось. Били мужчины руками, ногами, а также саперной лопатой.

Фото:СК по Свердловской области

В результате от травмы головы и груди, а также травматического шока, мужчина умер на месте.

В рамках расследования уголовного дела была проведена психологическая экспертиза обоих обвиняемых. Доказано, что они вменяемы, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о произошедшем поступило в 05.00 29 июля 2021 года от граждан. Все наряды полиции незамедлительно занялись поисками транспортного средства.

Уже через пол часа скрывшаяся машины была задержана. Оба мужчины ранее судимы. Один из них судим за мошенничество и грабеж, а второй за грабеж, угон, кражи, угрозу убийством и интимную связь с несовершеннолетней.

Задержанные мужчины сознались в содеянном преступлении и показали место, где был брошен убитый. В машине было найдено предполагаемое орудие убийства.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
Материалы по теме:
судубийствоКаменск-Уральский
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы