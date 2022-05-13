Двое стропальщиков в Каменске-Уральском убили случайного прохожего саперной лопаткой

Мужчины 1993 и 1994 года рождения обвиняются в похищении человека и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью.
Инцидент произошел 29 июля 2021 года. Обвиняемые в тот день были нетрезвыми. Они праздновали день рождения одного из них во дворе на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском. Там же они встретили мужчину 1989 года рождения. С ним они ранее знакомы не были, но в какой-то момент между мужчинами началась ссора.
Обвиняемые избили мужчину и запихнули в багажник «ВАЗ-2114».После этого они отправились в лесополосу в районе 113 километра автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. Там избиение продолжилось. Били мужчины руками, ногами, а также саперной лопатой.
В результате от травмы головы и груди, а также травматического шока, мужчина умер на месте.
В рамках расследования уголовного дела была проведена психологическая экспертиза обоих обвиняемых. Доказано, что они вменяемы, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о произошедшем поступило в 05.00 29 июля 2021 года от граждан. Все наряды полиции незамедлительно занялись поисками транспортного средства.
Уже через пол часа скрывшаяся машины была задержана. Оба мужчины ранее судимы. Один из них судим за мошенничество и грабеж, а второй за грабеж, угон, кражи, угрозу убийством и интимную связь с несовершеннолетней.
Задержанные мужчины сознались в содеянном преступлении и показали место, где был брошен убитый. В машине было найдено предполагаемое орудие убийства.