Двое стропальщиков в Каменске-Уральском убили случайного прохожего саперной лопаткой

Инцидент произошел 29 июля 2021 года. Обвиняемые в тот день были нетрезвыми. Они праздновали день рождения одного из них во дворе на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском. Там же они встретили мужчину 1989 года рождения. С ним они ранее знакомы не были, но в какой-то момент между мужчинами началась ссора.