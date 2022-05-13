Подруга пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга рассказала об ее исчезновении

Подруга пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга рассказала об ее исчезновении
Подруга пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга рассказала об ее исчезновении
Сегодня, 10:40ПроисшествияФото: Фото: страница Кристины Кель во "ВКонтакте"
Подруга пропавшей в Екатеринбурге Кристины Кель считает, что девушка сбежала от мужа.

Подруга пропавшей молодой мамы Кристины Кель рассказала об ее исчезновении. Девушка ушла из дома 9 мая и не вернулась.

Как сообщает Е1, подруга девушки утверждает, что та пропадает на некоторое время не в первый раз. Близкие молодой мамы уверены, что она просто сбежала.

При этом муже, скорее всего, это первый побег. Поэтому он и переживает так. А вообще она это делает регулярно. Думаю, что жива, сидит с другой страницы во «ВКонтакте»,рассказала подруга.

Напомним, что волонтеры и полицейские продолжают искать девушку. Она пропала вечером 9 мая, когда ушла в магазин за газировкой. Ранее одна из подруг рассказала, что незадолго до пропажи девушка взяла у нее деньги в долг.

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