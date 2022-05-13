Подруга пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга рассказала об ее исчезновении

Подруга пропавшей молодой мамы Кристины Кель рассказала об ее исчезновении. Девушка ушла из дома 9 мая и не вернулась.
Как сообщает Е1, подруга девушки утверждает, что та пропадает на некоторое время не в первый раз. Близкие молодой мамы уверены, что она просто сбежала.
При этом муже, скорее всего, это первый побег. Поэтому он и переживает так. А вообще она это делает регулярно. Думаю, что жива, сидит с другой страницы во «ВКонтакте»,рассказала подруга.
Напомним, что волонтеры и полицейские продолжают искать девушку. Она пропала вечером 9 мая, когда ушла в магазин за газировкой. Ранее одна из подруг рассказала, что незадолго до пропажи девушка взяла у нее деньги в долг.