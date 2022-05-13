В Екатеринбурге волонтеры вытащили застрявшего в приямке дома кота

В Екатеринбурге волонтеры вытащили застрявшего в приямке дома кота
В Екатеринбурге волонтеры вытащили застрявшего в приямке дома кота
Сегодня, 09:57ПроисшествияФото: pixabay.com
Спасатели из Екатеринбурга вытащили кота из узкой щели жилого дома. Домашний кот не смог бы выбраться самостоятельно.

В Екатеринбурге волонтеры «Зооспас» вытащили застрявшего в приямке дома кота. Самостоятельно справиться с ситуацией животное не могло из-за решетки, накрывающей конструкцию.

По данным «КП-Екатеринбург», вероятно, кот упал в щель между прутьями, а запрыгнуть обратно у него уже не вышло. Выуживать животное пришлось через данную лазейку.

Для осввобождения кота использовали веревочную петлю. Животное спасли за несколько минут.

Жильцы дома присмотрелись к коту и вспомнили, кому он принадлежит. Они забрали питомца себе до приезда хозяев.

Сюжеты:
Новости УрФО
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