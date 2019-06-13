В Верхней Салде полицейский застрелил агрессивную собаку

Инцидент произошел 8 июня, собака породы стаффордширский терьер сорвалась с привязи у частного дома и стала забегать на участки местных жителей. Один мужчина пострадал от укусов. Жители позвонили в полицию. Прибывший на место участковый нашел животное на одном из участков, собака вела себя агрессивно, лаяла, бросалась на людей.

Пострадавшим от нападения животного оказался отец владельца собаки. Мужчина пояснил, что сын находится на заработках в другом городе, собаку он оставил ему для присмотра, ранее животное его слушалось, однако находилось на цепи и проявляло агрессию к незнакомцам.

Успокоить собаку не удалось и сотруднику полиции пришлось применить оружие. Пес умер на месте.