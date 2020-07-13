В Екатеринбурге отправили в СИЗО водителя Mercedes, в ДТП с которым погиб мотоциклист

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд принял решение об аресте Оганнеса Егикяна, который находился за рулем иномарки. Он направлен в СИЗО до 11 сентября. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. О помещении подозреваемого под арест ходатайствовали следователи.

Напомним, ДТП произошло 12 июля. Mercedes столкнулся с двумя мотоциклами. Водитель одного из них сумел свернуть в сторону, у второго этого сделать не получилось. После столкновения иномарка и мотоцикл Honda загорелись. Мотоциклист скончался на месте. Водитель Mercedes отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.