В Екатеринбурге отправили в СИЗО водителя Mercedes, в ДТП с которым погиб мотоциклист
Сегодня, 22:45ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге водителя Mercedes, при столкновени с которым погиб мотоциклист, оправили в СИЗО, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Рассмотрев материалы уголовного дела, суд принял решение об аресте Оганнеса Егикяна, который находился за рулем иномарки. Он направлен в СИЗО до 11 сентября. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. О помещении подозреваемого под арест ходатайствовали следователи.
Напомним, ДТП произошло 12 июля. Mercedes столкнулся с двумя мотоциклами. Водитель одного из них сумел свернуть в сторону, у второго этого сделать не получилось. После столкновения иномарка и мотоцикл Honda загорелись. Мотоциклист скончался на месте. Водитель Mercedes отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
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