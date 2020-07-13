В Нижнем Тагиле на УВЗ в результате несчастного случая погиб электрик
Сегодня, 18:33ПроисшествияФото: группа "Я работаю на УВЗ | Нижний Тагил" во "Вконтакте"
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В Нижнем Тагиле в одном из цехов «Уралвагонзавода» 10 июля произошел несчастный случай, в результате которого скончался электрик Дмитрий Толмачев. Об этом сообщается в группе «Я работаю на УВЗ | Нижний Тагил» во «Вконтакте».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Вчера трагически из жизни ушёл наш друг, товарищ и отец семьи — Дмитрий Владимирович Толмачёв. Ушёл на работу, так и не вернулся домой. Работал электриком. Трагедия произошла в цехе 552, сообщается в группе.
Прощание с молодым человеком прошло сегодня.
По словам читателей TagilCity.ru, мужчина погиб в результате падения с крана.
В пресс-службе предприятия изданию оперативный комментарий не предоставили.
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