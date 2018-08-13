11-летняя девочка пострадала в результате ДТП на Серовском тракте

В результате столкновения двух автомобилей один из них — Ford Focus — перевернулся на крышу.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что автомобиль марки Ford Focus столкнулся с Nissan X-Trail.

В результате происшествия пострадал 11-летний ребенок. Девочку доставили в больницу с предварительным диагнозом — сотрясение головного мозга.