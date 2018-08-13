11-летняя девочка пострадала в результате ДТП на Серовском тракте

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12 августа 2018 года на Серовском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: E1.RU
В результате столкновения двух автомобилей один из них — Ford Focus — перевернулся на крышу.
В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что автомобиль марки Ford Focus столкнулся с Nissan X-Trail.
В результате происшествия пострадал 11-летний ребенок. Девочку доставили в больницу с предварительным диагнозом — сотрясение головного мозга.
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Оба автомобиля двигались в одну сторону. Один «догнал» другой.
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