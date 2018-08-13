Мужчина погиб, трое детей пострадали: пожар случился в Екатеринбурге на Шарташе

Пожар случился на Шарташе, по адресу улица Проезжая, дом 126. Мужчина из соседнего дома вызвал пожарных.

По словам очевидца, дом начал гореть с угла.

В доме проживала семья из пяти человек: мать, отец и трое детей.

В момент начала пожара все в доме спали. Затем дети проснулись и начали плакать. Самостоятельно никому из членов семьи выбраться из дома не удалось.

К моменту прибытия пожарной бригады мужчина уже надышался угарным газом, спасти его не удалось. Детей огнеборцы вынесли из дома на руках.

Все трое детей в возрасте 3, 11 и 16 лет в тяжелом состоянии доставлены в девятую городскую больницу. Женщину увезли в седьмую больницу. Ее состояние врачи оценивают тоже как тяжелое.