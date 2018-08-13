Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Мужчина погиб, трое детей пострадали: пожар случился в Екатеринбурге на Шарташе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Ead6c9a61416c5e17b67aef771ac0133213a00e66 700

Мужчина погиб, трое детей пострадали: пожар случился в Екатеринбурге на Шарташе

Сегодня, 14:45Происшествия
Читайте
также
Алкоголь могут продавать детям в магазине на садовом участке в Камышлове
Новый глава свердловской ГИБДД Алексей Кисляков представлен личному составу
Сын вице-спикера гордумы Нижнего Тагила приговорен к 2 годам в колонии-поселения