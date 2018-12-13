Мошенники? Неизвестные в Нижнем Тагиле предлагают установку окон в кредит со скидкой

11 декабря двое молодых людей пришли домой к 65-летней тагильчанке и, представившись партнёрами УК по теплосбережению, предложили на льготных условиях, со скидкой 25% для пенсионеров, установить окна по предновогодней акции. Они назвались представителями ИП Агафонов Александр Сергеевич «АЛЬФА окна».

Тагильчане предложили оформить кредит в «Тинькофф» банке. Пока она разбиралась, что происходит, в квартиру пришел кредитный специалист с готовым договором, сразу же на телефон женщины пришло сообщение о том, что кредит одобрен.

Как сообщает сын женщины в группе «Инцидент. Нижний Тагил», в договоре значилась сумма 33 970 рублей за одно окно в комнате и процентной ставкой 31,59% годовых. Когда пожилая женщина попыталась отказаться от услуг фирмы, мужчины сказали ей, что отказываться уже поздно, поскольку заявка на кредит уже одобрена, и деньги перечислены.

Позвонив в «Тинькофф» банк по горячей линии, мы убедились, что деньги были перечислены данной организации, банк вернуть денежные средства не может и предложили решать проблему с фирмой, которая получила деньги, сообщает подписчик группы.

Также 8 декабря к тагильчанке, которая проживает на Вые, приходил мужчина, который предлагал провести установку окон и остекление балкона.

К девушке пришел молодой человек, который предлагал ей по федеральной программе провести ремонт балконов и окон. На вопросы как называется программа, какой МУП заключил с ними договор, молодой человек не смог ответить.

Мы, говорит, оплачиваем по договору 30% при замене окон и остеклении балконов, рассказала тагильчанка редакции TagilCity.ru.

Девушка описала приходившего к ней мужчину:

Молодой человек, лет 20-25, среднего роста, волосы черные, глаза большие темные, узкий нос, худощавого телосложения. Был одет в черное или темно-синие пальто, фиолетовую рубашку, галстук.