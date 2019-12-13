В Нижней Туре двоих рабочих раздавило металлической трубой

Инцидент случился 11 декабря на промплощадке предприятия. Произошел скат металлической трубы диаметром 820 миллиметров и длиной 11 метров с основания пирамиды из труб. В результате двое работников получили тяжелые травмы. 12 декабря оба мужчины скончались в медучреждении.