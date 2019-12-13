В Нижней Туре двоих рабочих раздавило металлической трубой
Сегодня, 15:27ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура в Нижней Туре проводит проверку по факту гибели двоих рабочих ООО НПН «Аспект-Центр», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Инцидент случился 11 декабря на промплощадке предприятия. Произошел скат металлической трубы диаметром 820 миллиметров и длиной 11 метров с основания пирамиды из труб. В результате двое работников получили тяжелые травмы. 12 декабря оба мужчины скончались в медучреждении.
В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии.
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