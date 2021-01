В Екатеринбурге цыганка притворилась сотрудницей ПФР и ограбила дедушку

В Екатеринбурге к лишению свободы приговорена цыганка, ограбившая пенсионера, представившись сотрудницей ПФР, сообщает пресс служба прокуратуры Свердловской области.

Следствием установлено, что в ноябре 2019 года ранее судимая Галина Мануйлова обзавелась сообщником и спланировала ограбление пенсионера. 18 ноября преступница встретила в подъезде 85-летнего мужчину и представилась сотрудницей Пенсионного фонда России. Под предлогом надбавки к пенсии они с сообщником проникли в квартиру пожилого человека, где попросили предъявить все имеющиеся деньги, с целью их замены. Когда пенсионер достал 19 850 рублей, сообщник попытался его отвлечь. Потерпевший заподозрил неладное и в момент, когда цыганка начала убегать с подельником, схватился за его сумку. Сообщник Мануйловой протащил пожилого мужчину за собой в подъезд, а затем по лестничному пролету, где цыганка брызнула в лицо жертве преступления перцовым баллончиком. Это заставило потерпевшего отпустить сумку. Суд Верх-Исетского района Екатеринбурга признал женщину виновной по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья) и назначил ей наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Личность сообщника так и не была установлена. В его отношении заведено отдельное уголовное дело. Напомним, 17 декабря сообщалось об обмане 80-летней пенсионерки сотрудником банка. Она потеряла 500 тысяч рублей, подписав документы на перевод денег в другую организацию. 80-летнюю пенсионерку из Екатеринбурга обманули в банке на 500 тысяч рублей

