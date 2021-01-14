В Екатеринбурге цыганка притворилась сотрудницей ПФР и ограбила дедушку

Потерпевший заподозрил неладное и в момент, когда цыганка начала убегать с подельником, схватился за его сумку. Сообщник Мануйловой протащил пожилого мужчину за собой в подъезд, а затем по лестничному пролету, где цыганка брызнула в лицо жертве преступления перцовым баллончиком. Это заставило потерпевшего отпустить сумку.