В Екатеринбурге цыганка притворилась сотрудницей ПФР и ограбила дедушку

В Екатеринбурге цыганка притворилась сотрудницей ПФР и ограбила дедушку

Сегодня, 17:31ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге к лишению свободы приговорена цыганка, ограбившая пенсионера, представившись сотрудницей ПФР, сообщает пресс служба прокуратуры Свердловской области.

Следствием установлено, что в ноябре 2019 года ранее судимая Галина Мануйлова обзавелась сообщником и спланировала ограбление пенсионера.

18 ноября преступница встретила в подъезде 85-летнего мужчину и представилась сотрудницей Пенсионного фонда России. Под предлогом надбавки к пенсии они с сообщником проникли в квартиру пожилого человека, где попросили предъявить все имеющиеся деньги, с целью их замены. Когда пенсионер достал 19 850 рублей, сообщник попытался его отвлечь.

Потерпевший заподозрил неладное и в момент, когда цыганка начала убегать с подельником, схватился за его сумку. Сообщник Мануйловой протащил пожилого мужчину за собой в подъезд, а затем по лестничному пролету, где цыганка брызнула в лицо жертве преступления перцовым баллончиком. Это заставило потерпевшего отпустить сумку.

Суд Верх-Исетского района Екатеринбурга признал женщину виновной по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья) и назначил ей наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Личность сообщника так и не была установлена. В его отношении заведено отдельное уголовное дело.

Напомним, 17 декабря сообщалось об обмане 80-летней пенсионерки сотрудником банка. Она потеряла 500 тысяч рублей, подписав документы на перевод денег в другую организацию.

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