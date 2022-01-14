Под Екатеринбургом в ДТП с участием автобуса пострадал водитель Renault

Дорожная авария произошла вечером 13 января. На 239 километре дороги Екатеринбург-Серов столкнулись три автомобиля и автобус. В результате этого пострадал один человек. Это 61-летний водитель внедорожника марки «Renault Duster». Сейчас он находится в больнице, а сотрудники ГИБДД продолжают проверку по факту произошедшего.
По предварительным данным, машины не смогли разминуться в 20.10. И все из-за того, что сидевший за рулем внедорожника не выбрал безопасную скорость для движения. Машину вынесло на встречную полосу, которая в тот момент была несвободной от транспортных средств, и она влетела сразу в два из них — автобус «НЕФАЗ» и грузовой фургон «Mercedes-Benz».
От удара у легковушки отлетело левое переднее колесо. Водитель автомобиля-фургона «ГАЗ-2752», также двигавшегося по «встречке», этого никак не ожидал. Наехав на препятствие, «Газель» получила механические повреждения.
Водитель «Renault Duster» — житель Нижегородской области. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима и за несоблюдение дистанции, отмечают в ГИБДД. Автобус «НЕФАЗ» был в момент ДТП без пассажиров. К настоящему моменту движение на трассе восстановлено.