На Урале скончалась пострадавшая при взрыве на «Русском хроме» женщина
Сегодня, 16:44ПроисшествияФото: СКР по Свердловской области
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Одна из пострадавших при взрыве на «Русском хроме» в Первоуральске скончалась в больнице, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Это уже вторая смерть, первым сегодня утром умер мужчина.
После вчерашнего инцидента на промышленном предприятии сегодня, 14 февраля, утром и в дневное время скончались уже двое из троих пострадавших,рассказали в СК.
В связи с этим следователи переквалифицируют статью уголовного дела, в рамках которого идет расследование, на более тяжкую — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Напомним, 13 февраля, в Первоуральске на предприятии «Русский хром» произошло короткое замыкание на питающей подстанции. В результате происшествия трое рабочих получили ожоги 80% тела.
На заводе под Екатеринбургом из-за короткого замыкания пострадали трое рабочих
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