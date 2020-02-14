На Урале скончалась пострадавшая при взрыве на «Русском хроме» женщина

Это уже вторая смерть, первым сегодня утром умер мужчина.

После вчерашнего инцидента на промышленном предприятии сегодня, 14 февраля, утром и в дневное время скончались уже двое из троих пострадавших,рассказали в СК.

В связи с этим следователи переквалифицируют статью уголовного дела, в рамках которого идет расследование, на более тяжкую — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, 13 февраля, в Первоуральске на предприятии «Русский хром» произошло короткое замыкание на питающей подстанции. В результате происшествия трое рабочих получили ожоги 80% тела.