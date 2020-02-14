На Урале скончался один из пострадавших при ЧП на «Русском хроме»
Сегодня, 11:10ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Скончался один из пострадавших от взрыва на «Русском хроме» в Первоуральске, пишет портал Е1 со ссылкой на региональный СК.
В результате ЧП на предприятии пострадали две женщины и мужчина, последний умер в медучреждении. У работников «Русского хрома» были диагностированы обширные ожоги.
СК решает вопрос о переквалификации статьи на «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновным может грозить до четырех лет лишения свободы.
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