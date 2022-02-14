Соседи стрелявшего в жену охотника в Среднеуральске выдвинули версию преступления

В доме № 39 на Советской проживала семейная пара. По словам соседей, несмотря на разницу в возрасте, супруги жили дружно. Однако в прошлом году женщину, которая была несколько старше мужчины, парализовало. Возможно поэтому, он и начал употреблять алкоголь.
По сообщению полиции, было два выстрела. Один в сторону женщины, а другой в шкаф. Но соседи говорят, что слышали только один хлопок. И не верят в то, что в момент совершения преступления пенсионер был нетрезвым.
Орудием преступления послужил охотничий карабин. Хранился он в домашнем сейфе, разрешение на это у мужчины имеется.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения.