Соседи стрелявшего в жену охотника в Среднеуральске выдвинули версию преступления

Соседи стрелявшего в жену охотника в Среднеуральске выдвинули версию преступления
Соседи стрелявшего в жену охотника в Среднеуральске выдвинули версию преступления
Сегодня, 11:05ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области

Соседи охотника в Среднеуральске рассказали о возможном мотиве убийства

В Среднеуральске местный охотник 13 февраля застрелил жену. Соседи рассказали, почему он мог это сделать.

В доме № 39 на Советской проживала семейная пара. По словам соседей, несмотря на разницу в возрасте, супруги жили дружно. Однако в прошлом году женщину, которая была несколько старше мужчины, парализовало. Возможно поэтому, он и начал употреблять алкоголь.

По сообщению полиции, было два выстрела. Один в сторону женщины, а другой в шкаф. Но соседи говорят, что слышали только один хлопок. И не верят в то, что в момент совершения преступления пенсионер был нетрезвым.

Орудием преступления послужил охотничий карабин. Хранился он в домашнем сейфе, разрешение на это у мужчины имеется.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения.

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