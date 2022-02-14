Убивший жену уральский охотник пройдет психиатрическую экспертизу

Следователи устанавливают причину убийства. Основной их версией является бытовой конфликт, возникший вследствие злоупотребления спиртным.
Напомним, трагедия случилась 13 февраля в доме № 39 на улице Советская в Среднеуральске. По словам сотрудников полиции, выстрелов было два: один — в парализованную женщину, второй — в шкаф. Соседи говорят, что в последнее время мужчина выглядел очень уставшим — он ухаживал за женой, перенесшей инсульт.
Мужчина стрелял в супругу из охотничьего карабина, на который у него есть разрешение. Подозреваемому светит до 15 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба свердловского суда.