Убивший жену уральский охотник пройдет психиатрическую экспертизу

Убивший жену уральский охотник пройдет психиатрическую экспертизу
Убивший жену уральский охотник пройдет психиатрическую экспертизу
Сегодня, 15:02ПроисшествияФото: 1MI

Убивший жену охотник на Урале отправлен на психиатрическую экспертизу

Охотник из Среднеуральска Виктор Меньшиков совершил убийство больной лежачей супруги. В рамках уголовного производства 67-летнему мужчине назначена психиатрическая экспертиза, сообщили в пресс-службе свердловского СКР.

Следователи устанавливают причину убийства. Основной их версией является бытовой конфликт, возникший вследствие злоупотребления спиртным.

Напомним, трагедия случилась 13 февраля в доме № 39 на улице Советская в Среднеуральске. По словам сотрудников полиции, выстрелов было два: один — в парализованную женщину, второй — в шкаф. Соседи говорят, что в последнее время мужчина выглядел очень уставшим — он ухаживал за женой, перенесшей инсульт.

Мужчина стрелял в супругу из охотничьего карабина, на который у него есть разрешение. Подозреваемому светит до 15 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба свердловского суда.

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