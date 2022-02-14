Убивший жену уральский охотник пройдет психиатрическую экспертизу

Напомним, трагедия случилась 13 февраля в доме № 39 на улице Советская в Среднеуральске. По словам сотрудников полиции, выстрелов было два: один — в парализованную женщину, второй — в шкаф. Соседи говорят, что в последнее время мужчина выглядел очень уставшим — он ухаживал за женой, перенесшей инсульт.