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Бизнесмен из Сысерти после ареста участка за три дня погасил долг в пять млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бизнесмен из Сысерти после ареста участка за три дня погасил долг в пять млн рублей

Сегодня, 18:43ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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