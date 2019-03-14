Бизнесмен из Сысерти после ареста участка за три дня погасил долг в пять млн рублей
Сегодня, 18:43ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Предприниматель из Сысерти в течение трех суток погасил задолженность в пять млн рублей, так как судебные приставы арестовали лесной участок, приносящий ему доход.
Мужчина занял у другого бизнесмена два миллиона рублей, но так и не отдал деньги в течение двух лет. За это время сумма задолженности увеличилась до пяти миллионов рублей, так как были насчитаны проценты.
Судебные приставы ограничили регистрационные действия в отношении транспортных средств марки УАЗ и ЗИЛ 131, Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, которые принадлежали занявшему деньги предпринимателю. Помимо этого, судебные приставы наложили арест на лесной участок площадью 13 гектаров, который приносил мужчине основной доход.
Из-за ареста участка предприниматель в течение трех дней выплатил пять миллионов рублей, информирует пресс-служба УФССП РФ по региону.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей