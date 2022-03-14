Труп годовалого ребенка найден на месте пожара в Туринской Слободе

Сообщение диспетчеру поступило ночью 12 марта. Инцидент произошел на улице Свободы.
По имеющимся данным, в доме жила многодетная семья. В ней воспитывались двое мальчиков 2021 года рождения и девочка 2019 года рождения. Установлено, что 11 марта семья затопила две печи — на кухне и большой комнате.
Ночью женщина проснулась и заметила задымление на кухне. Она разбудила мужа. Обнаружив возгорание кухонного гарнитура и штор мама побежала на улицу вызывать пожарных и просить о помощи соседей. Отец успел вынести двоих детей, а третьего не успел.
Предварительно причиной пожара стало нарушение техники безопасности при эксплуатации печей или короткое замыкание проводки. Точная причина будет установлена после экспертизы. Прокуратура организовала по данному факту проверку, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Отмечается, что родители официально нигде не работают.