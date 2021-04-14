Голый мужчина поджег себя на улице в Екатеринбурге

14 апреля 2021 года екатеринбуржец поступил в больницу с диагнозом ожоги 2-3 степени на 90% тела. Мужчина поджег себя на одной из улиц Екатеринбурга, сообщает Ура.ру.
На месте происшествия работают медики, сотрудники МЧС и полиции. При госпитализации пострадавший был в сознании Его доставили в городскую больницу № 40.
В ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что вызов был зафиксирован на возгорание мусора.
Горел мусор на площади 2 квадратных метров, мужчина находился рядом с ним. Он был передан медикам, отметили спасатели.
Ситуацию правоохранительные органы пока не комментируют.
Напомним, у многоквартирного дома в Пионерском районе Екатеринбурга мужчина покончил с собой и при этом прострелил газовую трубу.