Голый мужчина поджег себя на улице в Екатеринбурге

Голый мужчина поджег себя на улице в Екатеринбурге
Сегодня, 08:17ПроисшествияФото: pixabay.com
Голый мужчина на улице Блюхера в Екатеринбурге поджег себя.

14 апреля 2021 года екатеринбуржец поступил в больницу с диагнозом ожоги 2-3 степени на 90% тела. Мужчина поджег себя на одной из улиц Екатеринбурга, сообщает Ура.ру.

На месте происшествия работают медики, сотрудники МЧС и полиции. При госпитализации пострадавший был в сознании Его доставили в городскую больницу № 40.

В ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что вызов был зафиксирован на возгорание мусора.

Горел мусор на площади 2 квадратных метров, мужчина находился рядом с ним. Он был передан медикам, отметили спасатели.

Ситуацию правоохранительные органы пока не комментируют.

Напомним, у многоквартирного дома в Пионерском районе Екатеринбурга мужчина покончил с собой и при этом прострелил газовую трубу.

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Екатеринбург
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