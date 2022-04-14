Екатеринбургские подростки начали стрельбу с балкона

В одной из квартир в доме на ул. Быковых в Екатеринбурге подростки начали стрельбу с балкона. Произошедшее попало на видео.

Екатеринбургские тинейджеры начали стрельбу с балкона дома № 19 на ул. братьев Быковых. Их уже разыскивают сотрудники правоохранительных органов. По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», подростки стреляли из пневматического оружия. Согласно выставленному в соцсети ролику, один из подростков даже прицеливался в того, кто снимал видео. 6-этажка, в которой произошло ЧП, располагается в Железнодорожном районе. Вышеуказанный факт зарегистрировали в полицейском отделении № 11. Сейчас полицейские ищут стрелков.

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