Екатеринбургские подростки начали стрельбу с балкона

Екатеринбургские подростки начали стрельбу с балкона
Екатеринбургские подростки начали стрельбу с балкона
Сегодня, 15:25ПроисшествияФото: pixabay.com
В одной из квартир в доме на ул. Быковых в Екатеринбурге подростки начали стрельбу с балкона. Произошедшее попало на видео.

Екатеринбургские тинейджеры начали стрельбу с балкона дома № 19 на ул. братьев Быковых. Их уже разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», подростки стреляли из пневматического оружия. Согласно выставленному в соцсети ролику, один из подростков даже прицеливался в того, кто снимал видео. 6-этажка, в которой произошло ЧП, располагается в Железнодорожном районе.

Вышеуказанный факт зарегистрировали в полицейском отделении № 11. Сейчас полицейские ищут стрелков.

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