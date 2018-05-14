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Бомж из Качканара убил собутыльника и сжег его квартиру
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бомж из Качканара убил собутыльника и сжег его квартиру

14 мая, 21:40Происшествия
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