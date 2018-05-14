Бомж из Качканара убил собутыльника и сжег его квартиру

Поздно вечером подозреваемый распивал алкогольные напитки в квартире 44-летнего приятеля. Во время застолья мужчины поссорились. Бездомный схватил нож и нанес хозяину квартиры удары в область лица и шеи. От полученных травм мужчина скончался на месте. Затем злоумышленник устроил в квартире пожар, чтобы скрыть следы преступления. Огонь потушили прибывшие на место сотрудники МЧС.