Извращенец напал на двух школьниц в Екатеринбурге

Извращенец напал на двух школьниц в Екатеринбурге
Извращенец напал на двух школьниц в Екатеринбурге
Сегодня, 15:07ПроисшествияФото: 1MI
Неадекватный мужчина в Екатеринбурге долго следил за двумя девочками, а затем напал и начал домогаться их.

По словам девочек, они ехали в электричке, и мужчина примерно час разглядывал их. Когда они вышли на станции Первомайская, он пошел за ними. Школьницы попытались спрятались в кафе неподалеку, но екатеринбуржец ходил вокруг заведения и заглядывал в окна.

Девочки попросили посетителя проводить их до трамвайной остановки, но мужчина догнал их там, стал приставать и трогать за интимные места.

Девочки кричали, но рядом стояли только две бабушки. В этот момент подошел трамвай, и они уехали, рассказала мама одной из пострадавших Е1.

Она отметила, что мужчина возвращался с ними на электричке, когда школьницы поехали домой. При себе у него был серый велосипед.

Напомним, 15-летний подросток из Качканара изнасиловал своего брата шести лет. Узнав об этом, мать несовершеннолетних написала заявление в полицию.

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