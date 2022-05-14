Извращенец напал на двух школьниц в Екатеринбурге

Неадекватный мужчина в Екатеринбурге долго следил за двумя девочками, а затем напал и начал домогаться их.

По словам девочек, они ехали в электричке, и мужчина примерно час разглядывал их. Когда они вышли на станции Первомайская, он пошел за ними. Школьницы попытались спрятались в кафе неподалеку, но екатеринбуржец ходил вокруг заведения и заглядывал в окна. Девочки попросили посетителя проводить их до трамвайной остановки, но мужчина догнал их там, стал приставать и трогать за интимные места. Девочки кричали, но рядом стояли только две бабушки. В этот момент подошел трамвай, и они уехали, рассказала мама одной из пострадавших Е1. Она отметила, что мужчина возвращался с ними на электричке, когда школьницы поехали домой. При себе у него был серый велосипед. Напомним, 15-летний подросток из Качканара изнасиловал своего брата шести лет. Узнав об этом, мать несовершеннолетних написала заявление в полицию. 15-летний парень изнасиловал младшего брата в Качканаре

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