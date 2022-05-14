Заступившегося за дочь пенсионера избил ее ухажер в Екатеринбурге

60-летнего пенсионера из Екатеринбурга, который пытался защитить свою дочь от приставаний, избил ее ухажер. Пострадавший госпитализирован в травмами.

Пенсионер живет в квартире вместе с женой и 34-летней дочерью. К ней пришел пьяный знакомый и признался ей в любви. Не получив взаимности, он стал оскорблять и унижать ее. Ситуацию попытался разрешить отец, заступившись за нее. Завязалась драка в результате которой пенсионер получил различные травмы и был госпитализирован. В больнице его прооперировали и установили пластину в вывихнутое плечо. 39-летний дебошир задержан, он дал признательные показания. Ему грозит срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, пишет Е1. Напомним, два пьяных стропальщика похитили и убили саперной лопаткой случайного прохожего в Каменске-Уральском. Двое стропальщиков в Каменске-Уральском убили случайного прохожего саперной лопаткой

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