В Нижнем Тагиле для тушения вагонов на станции привлекли пожарный поезд
Сегодня, 10:11ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
13 июня на железнодорожной станции в Нижнем Тагиле сгорели два вагона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре поступило в 17:50. Вагоны загорелись на тупиковом железнодорожном пути, в одном из них находилась древесина.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В МЧС пояснили, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. На месте работали 24 огнеборца, пять единиц спецтехники, а также для тушения использовали пожарный поезд.
11 июня в Нижнем Тагиле и ГГО произошло сразу два возгорания автомобилей. В этот же день из-за пожара спасатели эвакуировали десять человек из дома на Ленинградском проспекте.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей