В Нижнем Тагиле для тушения вагонов на станции привлекли пожарный поезд

Сообщение о пожаре поступило в 17:50. Вагоны загорелись на тупиковом железнодорожном пути, в одном из них находилась древесина.

В МЧС пояснили, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. На месте работали 24 огнеборца, пять единиц спецтехники, а также для тушения использовали пожарный поезд.