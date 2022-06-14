Автовладельцы с Урала видят заказ в снятых фарах с автомобилей марки Kia

Автовладельцы с Урала видят заказ в снятых фарах с автомобилей марки Kia
Автовладельцы с Урала видят заказ в снятых фарах с автомобилей марки Kia
Сегодня, 09:48ПроисшествияФото: 1MI
В Екатеринбурге автолюбители догадались, почему воры снимают лишь фары одних и тех же марок машин.

Воры заинтересованы только в фарах автомобиля Kia, пишет Е1.

Известно, что фары злоумышленники срезают по ночам у машин, стоящих на парковке.

В Екатеринбурге стали массово воровать фары у припаркованных на ночь во дворах автомобилей. Одна из пострадавших рассказала Е1, что сигнализация в момент действия воров не сработала.

Пострадавшие автолюбители, заметив некоторое сходство во всех эпизодах кражи, пришла к выводу, что воровство заказное. Это они связали с тем, что фары срезают лишь у одной марки авто, что это массовое воровство, длящееся уже 2 недели. Также на «заказ» по мнению водителей указывает то, что злоумышленники действуют осторожно.

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