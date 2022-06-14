Двое детей отравились грибами в Свердловской области, сообщает Роспотребнадзор.
Известно, что 3-летний ребенок попробовал ядовитый гриб, который нашел рядом с детской площадкой. Второй ребенок отравился галлюциногенными грибами.
По словам специалиста Роспотребнадзора Александра Андреева, для профилактики отравлений родителям следует внимательно следить за своими детьми во время прогулок. Также необходимо дать детям строгие наставления о том, что никакие найденные самостоятельно грибы нельзя есть.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что при сборе грибов не стоит забывать о важном правиле, заключающимся в том, что срывать стоит только те грибы, в которых человек уверен наверняка.