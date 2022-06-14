Екатеринбуржец пытался взломать квартиру вилкой и заколоть ею хозяина

Екатеринбуржец пытался взломать квартиру вилкой и заколоть ею хозяина
Екатеринбуржец пытался взломать квартиру вилкой и заколоть ею хозяина
Сегодня, 08:29ПроисшествияИрина КириловаФото: 1MI
В Екатеринбурге произошло необычное нападение. О нем рассказала жительница ЖК «Просторы». Случилось оно утром 11 июня. 

Девушка и ее муж спали, когда услышали непонятный скрежет в замке. Супруг подошел к двери и увидел через глазок, что неизвестный мужчина делает что-то с замком.

Владелец квартиры стал открывать дверь и мужчина ткнул ему вилкой в грудь. После этого он стал говорить, что это его квартира и выгонял хозяев. Также он говорил, по словам девушки, что из охраны, а затем из прокуратуры.

Супруг девушки сказал мужчине, что будет вынужден вызвать охрану и полицию, если он не перестанет вламываться в квартиру. Однако это его не остановило. В результате на место приехали полицейские и охрана.

Оказалось, что мужчина был гостем одного из соседей супругов. После приезда полиции, по словам девушки, он даже показывал корочки правоохранителям.

В результате владельцы жилья написали заявление о нападении.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
нападениевзломЕкатеринбург#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы