Екатеринбуржец пытался взломать квартиру вилкой и заколоть ею хозяина

Девушка и ее муж спали, когда услышали непонятный скрежет в замке. Супруг подошел к двери и увидел через глазок, что неизвестный мужчина делает что-то с замком.
Владелец квартиры стал открывать дверь и мужчина ткнул ему вилкой в грудь. После этого он стал говорить, что это его квартира и выгонял хозяев. Также он говорил, по словам девушки, что из охраны, а затем из прокуратуры.
Супруг девушки сказал мужчине, что будет вынужден вызвать охрану и полицию, если он не перестанет вламываться в квартиру. Однако это его не остановило. В результате на место приехали полицейские и охрана.
Оказалось, что мужчина был гостем одного из соседей супругов. После приезда полиции, по словам девушки, он даже показывал корочки правоохранителям.
В результате владельцы жилья написали заявление о нападении.