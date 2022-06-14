Избитую в Каменске-Уральском школьницу в тот же день изнасиловал пенсионер

Избитую в Каменске-Уральском школьницу в тот же день изнасиловал пенсионер
Избитую в Каменске-Уральском школьницу в тот же день изнасиловал пенсионер
Сегодня, 17:46ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Стало известно, что 13-летняя школьница из Каменска-Уральского, которую зверски избили ровесницы, сняв это действо на видео, в этот же день была изнасилована.

Избившие школьницу ровесницы также сняли на видео процесс изнасилования девушки 68-летним пенсионером. Эта запись позднее была распространена по соцсетям знакомых школьницы. Об этом сообщает E1 со ссылкой жителей, с которыми пообщалась школьница. Через три дня насильника задержали.

По данным регионального СКР, сейчас в данном ЧП разбираются полиция, прокуратура и следователи, а также работники ПДН территориального ОВД. Стражи порядка устанавливают связи несовершеннолетних, отрабатывают личности тех граждан, которые могли иметь отношение к подобной деятельности, — сказал руководитель пресс-службы МВД региона Валерий Горелых.

Напомним, что ранее было известно лишь о факте избиения девушки. Сверстницы путем хитрости заманили ее в укромное место, где били и снимали этот процесс на камеру. На кадрах видно, что школьницы много нецензурно выражаются, а их жертва много плачет.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
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