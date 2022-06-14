Под селом Мелкозерово в ДТП погиб водитель легковушки

Сегодня, 14 июня, в 1.30 ночи на 95-м километре трассы «Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск» близ села Мелкозерово произошло ДТП с летальным исходом, сообщает ГИБДД по Свердловской области.
Предварительно известно, что 51-летний водитель машины Nissan выбрал большую скорость и выехал с дороги в кювет, где машина несколько раз перевернулась. На месте происшествия от полученных травм скончался сам водитель. Пассажирка, сидящая сзади, была доставлена в больницу. Еще одному пассажиру медпомощь не потребовалась.
Погибший водитель на момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности, он вылетел из машины. Двое пассажиров были пристегнуты.