Под селом Мелкозерово в ДТП погиб водитель легковушки

Под селом Мелкозерово в ДТП погиб водитель легковушки
Под селом Мелкозерово в ДТП погиб водитель легковушки
Сегодня, 11:03ПроисшествияЕлена ОзероваФото: ГИБДД Свердловской области
Под селом Мелкозерово водитель иномарки превысил скорость, съехал в кювет, где неоднократно перевернулся.

Сегодня, 14 июня, в 1.30 ночи на 95-м километре трассы «Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск» близ села Мелкозерово произошло ДТП с летальным исходом, сообщает ГИБДД по Свердловской области.

Предварительно известно, что 51-летний водитель машины Nissan выбрал большую скорость и выехал с дороги в кювет, где машина несколько раз перевернулась. На месте происшествия от полученных травм скончался сам водитель. Пассажирка, сидящая сзади, была доставлена в больницу. Еще одному пассажиру медпомощь не потребовалась.

Погибший водитель на момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности, он вылетел из машины. Двое пассажиров были пристегнуты.

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