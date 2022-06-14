Под селом Мелкозерово в ДТП погиб водитель легковушки

Предварительно известно, что 51-летний водитель машины Nissan выбрал большую скорость и выехал с дороги в кювет, где машина несколько раз перевернулась. На месте происшествия от полученных травм скончался сам водитель. Пассажирка, сидящая сзади, была доставлена в больницу. Еще одному пассажиру медпомощь не потребовалась.