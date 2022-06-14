Тагильчанин продавал несуществующих породистых щенков

Тагильчанин продавал несуществующих породистых щенков
Тагильчанин продавал несуществующих породистых щенков
Сегодня, 14:25ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
21-летний житель Нижнего Тагила продавал несуществующих породистых щенков жителям всей России.

Мужчину уже задержали по подозрению в мошенничестве. Известно, что он публиковал на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже щенков, брал авансы и переставал выходить на связь, пишет УМВД по Омской области.

От действий злоумышленника пострадали жители ряда регионов страны. К примеру, два года назад на уловку мошенника попалась жительница Омска, которая намеревалась купить йоркширского терьера. Она перевела обманщику 7 350 рублей, а другая пострадавшая — 6 тысяч рублей.

Правоохранители нашли злоумышленника. Выяснилось, что это мужчина, родом из Нижнего Тагила. Он путешествовал по всей России, меняя места жительства. Задержали злоумышленника в аэропорту, когда он пытался улететь из Новосибирска в Москву.

Мужчина признал свою вину. Известно как минимум о 40 подобных эпизодов. Тагильчанина могут посадить в тюрьму на срок до пяти лет.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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