Тагильчанин продавал несуществующих породистых щенков

От действий злоумышленника пострадали жители ряда регионов страны. К примеру, два года назад на уловку мошенника попалась жительница Омска, которая намеревалась купить йоркширского терьера. Она перевела обманщику 7 350 рублей, а другая пострадавшая — 6 тысяч рублей.