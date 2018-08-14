83-летний ветеран пропал под Первоуральском

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11 августа 2018 года в окрестностях Екатеринбурга, под Первоуральском, из госпиталя ветеранов пропал пожилой пациент.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: URA.RU
В главном управлении МЧС РФ по Свердловской области сообщили, что в поисках 83-летнего ветерана Валентина Серкова участвуют 75 человек, 15 единиц техники и несколько служебно-розыскных собак.
Пожилой мужчина проходил лечение в реабилитационном отделении «Снежинка» Свердловского госпиталя для ветеранов.
По некоторым данным, ветеран страдает астмой. По неподтвержденной информации, последний раз он звонил в день пропажи и сообщил, что подходит к своей пасеке, которая расположена в 200 км от Екатеринбурга.
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Фото: Ura.ru
Также в поисках участвуют волонтеры. В труднодоступных местах поисковики проезжают на квадроциклах.
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