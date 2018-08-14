83-летний ветеран пропал под Первоуральском

В главном управлении МЧС РФ по Свердловской области сообщили, что в поисках 83-летнего ветерана Валентина Серкова участвуют 75 человек, 15 единиц техники и несколько служебно-розыскных собак.

По некоторым данным, ветеран страдает астмой. По неподтвержденной информации, последний раз он звонил в день пропажи и сообщил, что подходит к своей пасеке, которая расположена в 200 км от Екатеринбурга.