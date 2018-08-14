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Сгорели гараж и баня: два пожара произошли в Нижнем Тагиле с начала недели
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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20180813 162349

Сгорели гараж и баня: два пожара произошли в Нижнем Тагиле с начала недели

Сегодня, 16:35Происшествия
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