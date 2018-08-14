Сгорели гараж и баня: два пожара произошли в Нижнем Тагиле с начала недели

Первый пожар случился 13 августа в гаражном кооперативе «Рудничный» на Черноисточинском шоссе. Около 15:43 тагильчанин занимался разбором ВАЗ-2108 на запчасти в своем гараже. Сначала он резал автомобиль болгаркой, но в районе бензобака стал орудовать топором. Вдруг образовалась искра, приведшая к воспламенению паров бензина. Огонь перекинулся на вещи в гараже, а мужчина тем временем выбежал из помещения, чтобы позвать на помощь. На месте работали шесть пожарных, которые почти за 15 минут справились с огнем. Никто не пострадал.