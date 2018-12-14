Самолет «Уральских авиалиний» незапланированно сел в Екатеринбурге из-за удара хвоста
Сегодня, 11:35ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Самолет «Уральских авиалиний» Уфа-Нижневартовск совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге. Авалайнер при взлете ударился хвостом взлетно-посадочную полосу, но продолжил полет.
Сюжеты: Екатеринбург
Источник ТАСС сообщает, что на самолете остались вмятины, но разрыва обшивки не произошло. По предварительным данным, никто из пассажиров и персонала не пострадал. Командир самолета принял решение совершить незапланированную посадку в столице Урала после того, как получил сведения об ударе от руководителя полетов в аэропорту Уфы. После посадки технические специалисты приступили к осмотру борта.
Для вылета в Нижневартовск из Екатеринбурга будет предоставлен резервный борт. Планируется, что он совершит вылет в 9:00. 165 пассажирам, летевшим из Уфы, предоставлены все услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей