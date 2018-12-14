Самолет «Уральских авиалиний» незапланированно сел в Екатеринбурге из-за удара хвоста

Источник ТАСС сообщает, что на самолете остались вмятины, но разрыва обшивки не произошло. По предварительным данным, никто из пассажиров и персонала не пострадал. Командир самолета принял решение совершить незапланированную посадку в столице Урала после того, как получил сведения об ударе от руководителя полетов в аэропорту Уфы. После посадки технические специалисты приступили к осмотру борта.