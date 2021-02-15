Погибла под колесами: грузовой поезд задавил девушку в Свердловской области

Погибла под колесами: грузовой поезд задавил девушку в Свердловской области

Сегодня, 12:13ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Под колесами грузового поезда погибла девушка на станции Билимбай Свердловской железной дороги, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте.

В минувшие выходные днем девушка 1997 года рождения переходила железнодорожные пути перед близко идущим поездом. При этом машинист подал ей сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также планируется расшифровать скоростемерную ленту, которая измеряет и регистрирует параметры движения поезда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 3 октября 2020 года в Свердловской области за один день на железной дороге погибли два человека, их сбил поезд.

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