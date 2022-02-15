Один год ограничения свободы получил тагильчанин за гибель ребенка от удара током

Один год ограничения свободы получил тагильчанин за гибель ребенка от удара током
Один год ограничения свободы получил тагильчанин за гибель ребенка от удара током
Сегодня, 19:41ПроисшествияФото: 1MI
В Нижнем Тагиле вынесен приговор местному жителю Александру Волкову за причинение девятилетнему ребенку смерти по неосторожности.

Как установило судебное следствие, 24 июля ночью ребенок, гуляя со своей матерью на улице Победы, попросил ее купить воды. В магазине мальчику стало жарко, и он вышел на крыльцо магазина-бара, где решил забраться на перила и схватился за металлическую решетку внешнего блока кондиционера на фасаде магазина, которая не имела заземляющего устройства. В результате ребенок получил смертельный удар электрическим током.

Причиной трагедии стало то, что Александр Волков, изготовивший и смонтировавший световую рекламу на фасаде магазина, не использовал при этом защитное заземление.

Суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободу и 700 тысячам рублей компенсации морального вреда родственникам погибшего ребенка, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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