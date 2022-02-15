Один год ограничения свободы получил тагильчанин за гибель ребенка от удара током

Как установило судебное следствие, 24 июля ночью ребенок, гуляя со своей матерью на улице Победы, попросил ее купить воды. В магазине мальчику стало жарко, и он вышел на крыльцо магазина-бара, где решил забраться на перила и схватился за металлическую решетку внешнего блока кондиционера на фасаде магазина, которая не имела заземляющего устройства. В результате ребенок получил смертельный удар электрическим током.