Появились детали поисков таинственно пропавшей под Североуральском девушки

Под Североуральском продолжают искать пропавшую Яну Балобанову

Дело Яны Балобановой, исчезнувшей в лесу под Североуральском летом минувшего года, обрастает новыми деталями. Недавно следователи взяли у родственников зубную щетку и одежду пропавшей с целью получения ее ДНК. Девушка может быть жива, полагают правоохранители.

В тот роковой день Яна через лес шла на свадьбу к своим знакомым, которые проживают в соседней деревне. По дороге девушка заблудилась, а потому неоднократно звонила подруге и сотрудникам МЧС. По одной из версий, девушка могла встретиться с медведем. Его следы были замечены рядом с тропинкой, по которой двигалась Яна. Однако, времени прошло много времени, и тело уже давно нашли бы охотники или грибники. В этом лесу ни разу не пропадал бесследно человек — находили всех. Если только ее не закопали, заявил отец пропавшей Яков Балобанов.

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