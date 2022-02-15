Появились детали поисков таинственно пропавшей под Североуральском девушки

Появились детали поисков таинственно пропавшей под Североуральском девушки
Появились детали поисков таинственно пропавшей под Североуральском девушки
Сегодня, 20:25ПроисшествияФото: 1MI

Под Североуральском продолжают искать пропавшую Яну Балобанову

Дело Яны Балобановой, исчезнувшей в лесу под Североуральском летом минувшего года, обрастает новыми деталями. Недавно следователи взяли у родственников зубную щетку и одежду пропавшей с целью получения ее ДНК. Девушка может быть жива, полагают правоохранители.

В тот роковой день Яна через лес шла на свадьбу к своим знакомым, которые проживают в соседней деревне. По дороге девушка заблудилась, а потому неоднократно звонила подруге и сотрудникам МЧС.

По одной из версий, девушка могла встретиться с медведем. Его следы были замечены рядом с тропинкой, по которой двигалась Яна. Однако, времени прошло много времени, и тело уже давно нашли бы охотники или грибники.

В этом лесу ни разу не пропадал бесследно человек — находили всех. Если только ее не закопали, заявил отец пропавшей Яков Балобанов.

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