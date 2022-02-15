Сотрудник аэропорта Кольцово потребовал 30 тысяч за возврат коллекционного вина

Инцидент произошел в ноябре минувшего года. Один из пассажиров попросил подозреваемого разобраться с утерянным багажом, в котором было шесть бутылок коллекционного вина. Имущество находилось в рабочем кабинете начальника службы безопасности, и ему было об этом известно. Однако, он ответил гражданину, что будет искать ценный груз, если получит 30 тысяч рублей. Владелец коллекционного вина заплатил озвученную ему сумму и вернул свой багаж.