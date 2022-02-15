Сотрудник аэропорта Кольцово потребовал 30 тысяч за возврат коллекционного вина

Сотрудник аэропорта Кольцово потребовал 30 тысяч за возврат коллекционного вина
Сотрудник аэропорта Кольцово потребовал 30 тысяч за возврат коллекционного вина
Сегодня, 14:19ПроисшествияФото: Яндекс-Карты

Сотрудник аэропорта Кольцово в Екатеринбурге пойман на мошенничестве

В мошенничестве в крупных размерах подозревают руководителя одного из подразделений екатеринбургского аэропорта Кольцово.

По информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, уголовное производство открыто в отношении 43-летнего начальника смены службы авиабезопасности по досмотру.

Инцидент произошел в ноябре минувшего года. Один из пассажиров попросил подозреваемого разобраться с утерянным багажом, в котором было шесть бутылок коллекционного вина. Имущество находилось в рабочем кабинете начальника службы безопасности, и ему было об этом известно. Однако, он ответил гражданину, что будет искать ценный груз, если получит 30 тысяч рублей. Владелец коллекционного вина заплатил озвученную ему сумму и вернул свой багаж.

Следователи выясняют сейчас все детали и обстоятельства в рамках возбужденного уголовного дела.

Сюжеты:
Екатеринбург
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