Верхнепышминский суд отправил под арест убийцу больной женщины в Среднеуральске

В Среднеуральске продолжается расследование резонансного уголовного дела. Его фигурант — пенсионер, хранивший дома охотничий карабин. По версии следствия, именно из этого оружия 13 февраля этого года мужчина застрелил свою больную супругу.
Мотивом совершения преступления могла стать бытовая ссора, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. По его словам, ходатайство об аресте подозреваемого в убийстве удовлетворено. По решению Верхнепышминского городского суда житель Среднеуральска взят под стражу на 2 месяца, до 13 апреля.
Погибшая женщина была парализована и страдала провалами в памяти. Супруг, по словам соседей, это тяжело переживал. Поэтому изначально была версия об убийстве, совершенном в состоянии алкогольного опьянения. Однако на допросе уралец пояснил, что был трезвым. Спиртное он употребил уже после того как дважды выстрелил из оружия.
В полиции рассказали, что разрешение на охотничье ружье МЦ-2112 калибра 12 миллиметров мужчина оформил сравнительно недавно, в апреле 2019 года. Перед убийством у себя в гараже он сделал так называемый «обрез», из которого убил жену и намеревался покончить с собой, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.