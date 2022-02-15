Верхнепышминский суд отправил под арест убийцу больной женщины в Среднеуральске

Погибшая женщина была парализована и страдала провалами в памяти. Супруг, по словам соседей, это тяжело переживал. Поэтому изначально была версия об убийстве, совершенном в состоянии алкогольного опьянения. Однако на допросе уралец пояснил, что был трезвым. Спиртное он употребил уже после того как дважды выстрелил из оружия.