Екатеринбурженка погибла в ДТП с влетевшей в забор иномаркой на Россельбане

22-летняя девушка не справилась с управлением во время обгона и задела отбойник. Машина пролетела через все полосы и врезалась в забор. Перед происшествием авто следовало за другим. Момент ДТП зафиксировала камера видеорегистратора.
На нем автор рассказал, что ехал со скоростью около 110 километров в час, когда Hyundai его обогнал.
Водителя, прибывшие на место медики скорой помощи, откачивали около часа. Она госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Пассажирка скончалась в машине скорой помощи, пишет Е1.
От удара девушку зажало в автомобиле. Она находилась без сознания. Вытащить ее помогли очевидцы и проезжавшие мимо медики медицины катастроф. Однако спасти ее не получилось.