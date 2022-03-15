Екатеринбурженка погибла в ДТП с влетевшей в забор иномаркой на Россельбане

Екатеринбурженка погибла в ДТП с влетевшей в забор иномаркой на Россельбане
Екатеринбурженка погибла в ДТП с влетевшей в забор иномаркой на Россельбане
Сегодня, 08:30ПроисшествияФото: E1
Hyundai Gets врезался в забор на Россельбане вечером 14 марта. Пассажирка автомобиля погибла, водитель получил серьезные травмы.

22-летняя девушка не справилась с управлением во время обгона и задела отбойник. Машина пролетела через все полосы и врезалась в забор. Перед происшествием авто следовало за другим. Момент ДТП зафиксировала камера видеорегистратора.

На нем автор рассказал, что ехал со скоростью около 110 километров в час, когда Hyundai его обогнал.

Водителя, прибывшие на место медики скорой помощи, откачивали около часа. Она госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Пассажирка скончалась в машине скорой помощи, пишет Е1.

От удара девушку зажало в автомобиле. Она находилась без сознания. Вытащить ее помогли очевидцы и проезжавшие мимо медики медицины катастроф. Однако спасти ее не получилось.

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Екатеринбург
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