Пропавший после пожара мужчина разыскивается под Екатеринбургом

Пропавший 8 марта после пожара 54-летний мужчина разыскивается под Екатеринбургом. Последний раз Евгения Долгополова видели в доме в Новоберезовском. Там 8 марта произошел пожар с пострадавшими.

По последним данным, мужчину встречали на улице Профсоюзная, где случился пожар, сообщила его дочь на своей странице Вконтакте. Она предположила, что он ушел из дома до происшествия. Однако ситуация пока не до конца понятна. Она обратилась в полицию с заявлением, сотрудники начали расследование. Девушка уточнила, что в основном помощь требуется для поисков в лесу. Фото: Лиза Алерт На данный момент к поискам подключились волонтеры поисковых отрядов. Мужчина имеет рост около 185 сантиметров. В день пропажи он был одет в камуфляжные штаны, шапку в разноцветную полоску и синюю куртку.

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