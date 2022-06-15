Побитого водителем автобуса мужчину разыскивают в Нижнем Тагиле

Побитого водителем автобуса мужчину разыскивают в Нижнем Тагиле
Побитого водителем автобуса мужчину разыскивают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:59ПроисшествияЕлена ОзероваФото: "Инцидент Нижний Тагил"
Мужчину, которого несколько раз ударил водитель автобуса в Нижнем Тагиле, ищут.

Инцидент произошел 13 июня в 18:45 на проспекте Строителей. Случайные прохожие стали свидетелями того, как водитель пассажирского автобуса вышел из салона, обругал мужчину и несколько раз ударил его по лицу. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Сотрудники полицейского отделения №18 по сообщениям в СМИ установили личность мужчины – водителя автобуса. Теперь они ищут пострадавшего.

Самого мужчину, а также очевидцев ЧП, просят позвонить по тел. 47-71-02, либо лично посетить отделение.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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