Побитого водителем автобуса мужчину разыскивают в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 13 июня в 18:45 на проспекте Строителей. Случайные прохожие стали свидетелями того, как водитель пассажирского автобуса вышел из салона, обругал мужчину и несколько раз ударил его по лицу. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Сотрудники полицейского отделения №18 по сообщениям в СМИ установили личность мужчины – водителя автобуса. Теперь они ищут пострадавшего.
Самого мужчину, а также очевидцев ЧП, просят позвонить по тел. 47-71-02, либо лично посетить отделение.