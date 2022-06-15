Побитого водителем автобуса мужчину разыскивают в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 13 июня в 18:45 на проспекте Строителей. Случайные прохожие стали свидетелями того, как водитель пассажирского автобуса вышел из салона, обругал мужчину и несколько раз ударил его по лицу. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».