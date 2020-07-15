В ДТП на свердловской трассе пострадали три человека и погиб лось
Сегодня, 09:09ПроисшествияФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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Вчера поздним вечером на 45 километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск «Лада Ларгус» сбила лося. В результате три человека пострадали, а животное — погибло, сообщает «Областная газета».
Так, среди пострадавших оказались две пассажирки 1988 и 1952 годов рождения, а также 12-летний ребенок. Все они были пристегнуты ремнями безопасности. В больнице Березовского у пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы грудной клетки.
Установлено, что автомобиль двигался со стороны Екатеринбурга в сторону поселка Лосиный. Водителем не был обеспечен постоянный контроль за движением ТС и он допустил наезд на животное.
На данный момент устанавливаются точные обстоятельства ДТП, а также проводится дознание.
Ранее в центре Екатеринбурга пассажирский автобус врезался в дерево. По предварительной информации, несколько человек пострадали.
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