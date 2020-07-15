В ДТП на свердловской трассе пострадали три человека и погиб лось

Так, среди пострадавших оказались две пассажирки 1988 и 1952 годов рождения, а также 12-летний ребенок. Все они были пристегнуты ремнями безопасности. В больнице Березовского у пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы грудной клетки.

Установлено, что автомобиль двигался со стороны Екатеринбурга в сторону поселка Лосиный. Водителем не был обеспечен постоянный контроль за движением ТС и он допустил наезд на животное.

На данный момент устанавливаются точные обстоятельства ДТП, а также проводится дознание.