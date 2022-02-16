Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девушки и ее матери в Екатеринбурге

Это стало реакцией на публикации СМИ об избиении женщин, а также отсутствия должной реакции, по мнению екатеринбуржцев, со стороны правоохранительных органов. По поручению Бастрыкина будет возбуждено уголовное дело, установлены причастные к совершению преступления лица, а также направлено ходатайство о мере пресечения для них в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Выполнение поручения главы ведомства будут контролировать в центральном аппарате СК РФ.