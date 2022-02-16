Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девушки и ее матери в Екатеринбурге

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девушки и ее матери в Екатеринбурге
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девушки и ее матери в Екатеринбурге
Сегодня, 15:49ПроисшествияФото: 1MI
Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения пятерых подростков-южан на девушку и ее мать в Екатеринбурге.

Это стало реакцией на публикации СМИ об избиении женщин, а также отсутствия должной реакции, по мнению екатеринбуржцев, со стороны правоохранительных органов. По поручению Бастрыкина будет возбуждено уголовное дело, установлены причастные к совершению преступления лица, а также направлено ходатайство о мере пресечения для них в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Выполнение поручения главы ведомства будут контролировать в центральном аппарате СК РФ.

В Следственном комитете России отмечают, что в последнее время распространение преступности среди мигрантов на территории страны приобретает все более острый характер, что создает напряженность в обществе.

Напомним, что конфликт между подростками-южанами и свердловчанкой произошел в автобусе 57 маршрута 11 февраля. Пять юношей предложили девушке познакомиться, но та ответила отказом. На конечной остановке она вышла — тут ее встречала мать. У магазина на улице Пехотинцев группа подростков догнала их и избила. Полицейские задержали лишь одного 17-летнего участника нападения.

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Екатеринбург
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