Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девушки и ее матери в Екатеринбурге

Это стало реакцией на публикации СМИ об избиении женщин, а также отсутствия должной реакции, по мнению екатеринбуржцев, со стороны правоохранительных органов. По поручению Бастрыкина будет возбуждено уголовное дело, установлены причастные к совершению преступления лица, а также направлено ходатайство о мере пресечения для них в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Выполнение поручения главы ведомства будут контролировать в центральном аппарате СК РФ.
В Следственном комитете России отмечают, что в последнее время распространение преступности среди мигрантов на территории страны приобретает все более острый характер, что создает напряженность в обществе.
Напомним, что конфликт между подростками-южанами и свердловчанкой произошел в автобусе 57 маршрута 11 февраля. Пять юношей предложили девушке познакомиться, но та ответила отказом. На конечной остановке она вышла — тут ее встречала мать. У магазина на улице Пехотинцев группа подростков догнала их и избила. Полицейские задержали лишь одного 17-летнего участника нападения.